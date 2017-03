El Gobierno aprueba hoy el nombramiento de Miguel Falomir como nuevo director del Prado

El Consejo de Ministros aprobará este viernes 17 de marzo el nombramiento de Miguel Falomir como nuevo director del Museo del Prado, según han confirmado a Europa Press fuentes del Palacio de la Moncloa.

Este nombramiento se produce después de que el Patronato de la pinacoteca haya acordado por unanimidad este miércoles elevar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su elección como sustituto de Miguel Zugaza en la dirección de la institución.

Miguel Zugaza anunció el pasado mes de noviembre su deseo de abandonar el cargo para volver a asumir la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao con motivo de la jubilación de su actual director tras 15 años al frente de la pinacoteca madrileña.

Miguel Falomir (Valencia, 1966), actual director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Valencia.

Desde 1997 y hasta su nombramiento como director adjunto del Prado, trabajó como jefe de departamento de Conservación del museo, un tiempo en el que lideró un relevante avance en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento del Prado.

El reconocimiento internacional en su ámbito de especialización le llegó con su nombramiento, de 2008 a 2010, como Andrew Mellon Professor del CASVA (Center on Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery de Washington). Actualmente se encuentra culminando la edición del catálogo razonado de Tiziano en el Prado.