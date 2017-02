Gobierno catalán viajó en noviembre a Israel para conocer las técnicas en ciberseguridad "más avanzadas"

Una delegación del gobierno catalán viajó en noviembre de 2016 a Israel para conocer las técnicas en ciberseguridad "más avanzadas" visitando la feria internacional Israel HLS & Cyber y manteniendo reuniones con representantes del sector.

Lo ha explicado el secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital del Govern, Jordi Puigneró, en una respuesta parlamentaria al diputado del PP Santi Rodríguez recogida por Europa Press.

Puigneró detalla que el viaje formaba parte de una misión empresarial organizada por Acció en la que las personas que participaron "no han recibido compensación o ningún tipo de dieta adicional a la que se percibe en concepto de comidas".

El coste asociado al desplazamiento, pernoctación y comidas de tres personas de la Secretaría de Telecomunicaciones fue de 5.644 euros, y en el caso del responsable de Acció que también participó en el viaje fue de 1.142 euros, concreta.

Recuerda que sus funciones como secretario son las de confeccionar y dirigir los programas estratégicos de investigación referentes a las tecnologías digitales avanzadas, así como diseñar y dirigir las políticas de ciberseguridad de la Generalitat "en el ámbito de sus competencias", impulsando y estableciendo los programas y actuaciones necesarios mediante el diseño y la aprobación de planes.

En el marco de estas funciones, se encabezó la misión empresarial a la Feria Israel HLS & Cyber, uno de los acontecimientos internacionales más importantes en ciberseguridad, "con el objetivo de conocer el mercado más avanzado en el sector".

Esta misión empresarial no contó con el acompañamiento de periodistas y "tuvo su encaje en la línea estratégica del Govern", y también implicó la asistencia al seminario 'Innovation Opportunities in Israel and Israel Innovation and Cyber Security Ecosystem', "en el que se dieron a conocer las oportunidades para iniciar proyectos de innovación entre Cataluña e Israel".

Asimismo, se mantuvieron reuniones con diferentes empresas y centros de excelencia del sector de la ciberseguridad con el objetivo de mejorar los servicios TIC de la Generalitat.