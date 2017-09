Gobierno catalán y partidos apoyan a Arrimadas y condenan el ataque de la internauta que deseó que la violaran

El Gobierno catalán y los partidos catalanes han mostrado este martes su apoyo vía Twitter a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, y han condenado el ataque de una internauta que deseó a través de las redes sociales que "la violen en grupo".

La diputada 'cupaire' Anna Gabriel también ha criticado el ataque: "No sé quién es esa señora. No sé si es real o virtual. Sé que es absolutamente abominable lo que plantea y me remueve por dentro".