El Gobierno prevé "todos los escenarios" para responder a una "secesión sin calendario"

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido que el Ejecutivo tiene previstos "todos los escenarios" para responder con "firmeza" y con "proporcionalidad" a la "secesión sin calendario" que impulsa la Generalitat de Cataluña, porque a la falta de convocatoria, censo y presupuesto se suma la ausencia de calendario una vez que el Parlamento catalán ha decidido no tramitar hoy la ley de referéndum.

Méndez de Vigo ha confirmado que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la ley del referéndum en cuanto se tramite y que se darán los pasos necesarios, pero no ha querido entrar en más detalles. "El Gobierno tiene previstos todos los escenarios, lo que no sabe es cómo van a actuar los demás", ha dicho.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernández , afirmó en una entrevista a Europa Press que de momento no está previsto aplicar el artículo 155 de la Constitución , que permitiría, llevado al extremo, retirar competencias a la Generalitat , porqu e no habría tiempo para aplicarlo antes del uno de octubre . Méndez de Vigo no ha querido hoy comentar otras declaraciones y ha insistido en que están previstos todos los pasos legales posibles.