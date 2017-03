Gobierno vasco reconoce un "entendimiento innegable" con el PP, que "puede abrigar un acuerdo futuro"

Erkoreka destaca la actitud "realista y responsable" del PP, aunque afirma que, por ahora, no hay un pacto "cerrado" con nadie

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que existe "un marco de entendimiento innegable" con el PP que permite "abrigar" la posibilidad de lograr un acuerdo "futuro" sobre el Proyecto de Presupuestos para 2017, aunque ha advertido de que todavía no existe un pacto "cerrado" con ese partido ni con EH Bildu o Elkarrekin Podemos.

Erkoreka ha analizado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la ronda de contactos sobre los Presupuestos que mantiene el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, con los grupos de la oposición.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que aún es pronto para hacer un balance "definitivo" sobre esa reuniones, dado que todavía está pendiente un último encuentro con EH Bildu, que se celebrará esta tarde.

Erkoreka ha advertido de que el Gobierno vasco "no descarta posibilidad alguna", ya que, como en toda reunión, en el encuentro con EH Bildu de este martes podría producirse un "acuerdo". "No hay nada atado con ninguna formación", ha subrayado.

SIN "PUERTAS CERRADAS"

De hecho, ha manifestado que los "esfuerzos" del Ejecutivo formado por el PNV y el PSE-EE se han centrado en "escuchar" a todos los grupos de la oposición, de forma que "no se ha cerrado las puertas" a pactar con cualquiera de esas formaciones.

El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu, no obstante, ha reconocido que en los encuentros mantenidos con el PP se ha comprobado que existen "cauces de entendimiento y comprensión" con dicho partido.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este martes que "casi se puede decir que puede haber un acuerdo entre PNV, PSE-EE y PP" para aprobar los Presupuestos de este año. Erkoreka no ha confirmado que esto sea así, aunque ha reconocido que con los 'populares' existe "un marco de entendimiento" y que las "bases" para acercar posturas resultan "innegables".

"ESFUERZO" DEL PP

El PP, según ha destacado Erkoreka, ha realizado un "esfuerzo" por mantener una postura "realista y responsable" en las conversaciones sobre los presupuestos. Aunque ha insistido en que no se ha llegado a un acuerdo "definitivo" con ese partido, ha señalado que la situación permite "abrigar" esperanzas sobre que ese entendimiento pueda producirse en el "futuro".

La exigencia de "responsabilidad y realismo" es, precisamente, uno de las condiciones que el Gobierno autonómico ha planteado a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP para poder llegar a un acuerdo que le permita aprobar los Presupuestos en el Parlamento, donde el Ejecutivo requiere del apoyo o la abstención de al menos uno de los tres grupos opositores.

Erkoreka ha advertido de que los Presupuestos no se pueden construir "sobre el aire", sino que han de basarse en unas previsiones de ingresos económicos. Además, ha pedido al resto de formaciones que no se limiten a la actitud "cómoda" de "no asumir responsabilidad alguna ante los Presupuestos"