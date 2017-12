Gobierno vasco cree que la situación en Cataluña "aconseja poner cauces dialogados" con "más intensidad que antes"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que la situación en Cataluña, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, "aconseja poner en marcha cauces dialogados para buscar una salida política al conflicto quizá con más intensidad que antes, porque la sociedad lo pide con más claridad".

No obstante, ha destacado que, pese a que la situación es "la misma básicamente", ahora se produce con una participación del 80% en las elecciones, lo que "aconseja poner en marcha cauces dialogados para buscar una salida política al conflicto quizá con más intensidad que antes porque la sociedad lo pide con más claridad, con más contundencia si cabe".

De este modo, ha señalado que se "deja otra vez la cuestión sobre el alero del Gobierno central, que también tiene algo que hacer al respecto y tiene que seguramente reformular su política en relación con Cataluña". En este sentido, ha señalado que el PP, que "es el que ha pilotado las medidas adoptadas desde el Gobierno central, ha obtenido un resultado tan pésimo que resulta difícil no interpretarlo como un 'muy deficiente' por parte de la ciudadanía catalana".

Por tanto, ha insistido en que "algo tendrá que hacer para cambiar su estrategia hasta ahora y para que la respuesta sea distinta", una vez que se ha constatado que la posición de la sociedad catalana "no se ha modificado de manera relevante".

"LA DUI NO SE PRODUJO"

Por otro lado, ha reiterado que, a su entender, "la DUI no se produjo propiamente", de manera que, si bien hubo "amagos" y "convocatorias de actos parlamentarios", sin embargo "en ningún momento hubo una declaración formal de ese tipo". Según ha indicado, aunque hubo "un escrito que lo hace, no se somete a votación y lo que se acuerda formalmente no es una declaración unilateral de independencia".