El Gobierno ve sorprendente que el Congreso anule su veto a una ley cuando los registros fuera de plazo son normales

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha admitido este martes que para el Gobierno ha sido "una sorpresa" que la Mesa del Congreso haya rechazado el veto que presentó para impedir el debate de una ley de Unidos Podemos, alegando que se registró fuera de plazo, porque en la Cámara es habitual que los grupos presenten documentos tras vencer el tope temporal para hacerlo.

En la Mesa del Congreso, el PP ha defendido que se hiciera una interpretación flexible, pero PSOE, Podemos y Ciudadanos defendieron el criterio de no admitirlo, con lo que la iniciativa podrá seguir su tramitación parlamentaria.

En este contexto, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios "que creen en España y en Europa" para que no apoyen la toma en consideración de la ley de Unidos Podemos, un grupo que, a su juicio, demuestra en todas las decisiones que viene tomando recientemente que "no cree en España y no cree en Europa".