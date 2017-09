Gobierno vasco apuesta por "rehuir fórmulas traumático judiciales" que puedan dificultar el diálogo en Cataluña

Reitera su apuesta por "soluciones legales y pactadas" y advierte de que "no se puede hacer oídos sordos" a los ciudadanos catalanes

En esta línea, ha afirmado que, en el caso de Cataluña, "no se puede hacer oídos sordos a una aspiración importantísima del pueblo catalán, que busca soluciones y, sobre todo, una respuesta de tipo político que trabaje a través del diálogo y la negociación en la articulación de mecanismos que hagan posible esa conciliación entre democracia y legalidad".

Erkoreka ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "todavía no ha hecho uso del artículo 155 de la Constitución, aunque sí se han adoptado medidas de intervención, de control y supervisión de la actividad de la Generalitat que, de alguna manera, podrían inscribirse en los objetivos que están definidos de ese artículo 155".

El portavoz del Gobierno vasco ha apuntado que, "conforme avanza el tiempo, las posibilidades de una solución acordada y consensuada antes del 1 de octubre se están reduciendo ostensiblemente" y ha agregado, preguntado por la disposición al diálogo del Ejecutivo, que "los anuncios que haya podido realizar el presidente del Gobierno buscando o preconizando, aunque fuera de manera tímida y soterrada, fórmulas de diálogo y de encuentro, hay que ver en qué se traducen en concreto". "Hoy por hoy, seguramente, no hay elementos de juicio para todavía valorar en toda su dimensión", ha opinado.

PROCEDIMIENTOS "NO MODÉLICOS"

Por otro lado, ha considerado que las medidas que ha adoptado en los últimos días el Parlament "no deben sorprender a nadie" porque se trata de iniciativas que "venían siendo anunciadas por el Gobierno de la Generalitat y por los partidos que le dan cobertura en el Parlament".

"Están dando cumplimiento a lo que han dicho que iban a hacer durante este tiempo", ha insistido Erkoreka, que ha considerado que "los procedimientos arbitrados en el Parlamento de Cataluña para aprobar estas leyes --como han puesto de manifiesto los órganos de control, los letrados, del Parlamento de Cataluña y el propio consejo de Garantías Estatutarias-- no son precisamente modélicos".

No obstante, ha matizado que "eso no constituye una novedad o algo excepcional en un marco general en el que los procedimientos no modélicos han tenido una presencia intensiva en los Parlamentos del Estado".