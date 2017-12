Gobierno valenciano responde a Montoro que no habrá ajustes en las cuentas de 2017

El conseller valenciano de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado este miércoles, en relación a la petición que el Gobierno Central ha enviado a la Generalitat para que adopte medidas antes del cierre de este ejercicio por el "eventual riesgo de desviación de la regla de gasto" ya que "es imposible" y que "este año no hay nada que hacer".

Al encuentro también ha acudido el presidente del Consell, Ximo Puig, quien ha dicho que en estos momentos "no se pueden hacer más recortes" y que su gobierno seguirá "garantizando unos servicios públicos de la mayor calidad posible y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la manera más eficiente". El 'president' también ha señalado que "obviamente no se puede cumplir" si los valencianos no tienen los recursos suficientes y ha recordado la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.