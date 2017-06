La Junta de Seguridad, que incluye a mandos de las FSE y de la Policía autonómica, volverá a reunirse después de 5 años

Aún se desconoce si la reunión contará con la presencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. No obstante, Zubiaga ha afirmado, en una rueda de prensa en Vitoria, que "no entendería" que la Junta no estuviera "copresidida" por el ministro y por la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia.