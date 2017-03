Gómez de Celis cree que Díaz se presenta "obligada" porque si gana dejará un problema sucesorio en Andalucía

Se suma al cuestionamiento de Mario Jiménez: "La Gestora ni lo está pareciendo ni está siendo neutra"

El director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que forma parte del equipo de Pedro Sánchez en su intento por volver a liderar el PSOE, cree que la presidenta andaluza, Susana Díaz, no está convencida de la decisión de competir por ese puesto, sino que lo hace obligada, porque su proyecto político aún se está consolidándose en la comunidad y si se convierte en secretaria general del partido deja un problema sucesorio en Andalucía.

En su opinión, Díaz "ha tenido muchas deudas y compromisos con personas del partido, con dirigentes del partido y con personas ajenas al partido que la han obligado a tomar esta decisión", según ha dicho en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press.

"En lo más íntimo de su ser no sé si estará muy convencida de iniciar esta andadura porque, evidentemente, cuando ella dejara la Junta aquí sí tendríamos un problema, porque su proyecto político todavía está consolidándose en Andalucía", ha remachado.

Por eso, ha pedido a los militantes que voten a Pedro Sánchez para ser líder del PSOE y que Susana Díaz siga como presidenta andaluza. "Lo digo con total seriedad", ha añadido. Es más, ha opinado que Díaz en Andalucía "lo está haciendo bien".

"Yo si hubiese sido ella no me habría metido en este lío, lo mejor que nos puede pasar es que siga al frente de la Junta", ha afirmado. A su juicio, si Díaz pierde las primarias no quedará desestabilizada como presidenta de la Junta y tanto ella como todos los presidentes autonómicos seguirán en su lugar,

Gómez de Celis ha reconocido que, en el caso de que Díaz ganase las primarias, no hay ningún problema legal en compatibilizar ambos cargos, pero cree que en la práctica sería "muy difícil" estar media semana en Andalucía y otra en Madrid, y no podría compatibilizarlo mucho tiempo.

"NO HAY UN LIDERAZGO 'POST-SUSANA' CLARO"

Además, ha avisado de que "es una anomalía democrática" que Andalucía esté cambiando de presidente prácticamente "cada dos años". Así, ha recordado las crisis que se produjeron con las salidas de Manuel Chaves y, posteriormente, de José Antonio Griñán. Si Díaz se macha, ha añadido, "se genera una incertidumbre y una anomalía democrática, entre otras cosas porque "no hay un liderazgo post Susana claro".

Por otro lado, este colaborador de Sánchez se ha sumado al cuestionamiento del papel del andaluz Mario Jiménez, que es portavoz de la Gestora del PSOE y a la vez portavoz parlamentario del PSOE andaluz: "Es como si el Madrid-Barça lo arbitrara Butragueño, y Mario es Butragueño", ha dicho aludiendo al histórico jugador 'blanco'.

Según ha dicho, él no duda de la capacidad de Jiménez, pero ha aludido al dicho popular sobre "la mujer del César" --además de ser honesta tiene que parecerlo-- para decir que la Gestora "ni lo está pareciendo ni está siendo neutra".

Gómez de Celis ha defendido la candidatura de Sánchez y cree que el ex secretario general tiene ahora "una conciencia mucho más clara de lo que debe ser el socialismo español del presente y del futuro" que la que tenía cuando se postuló por primera vez.

Además, cree que Sánchez tiene a su favor

dotado de algo, alcanzad auba colina de la cual nadie lo va a poder bajar e sel ppal defecto que tinee sd en eropa que sal credibilidad, epdor alcanzo esa colina sacrificnadose a si mismo, ahcioa el extemo de estar hoy sin cargo ni publico ni roganico, un mijltant em*.as de abtse revesitod de totla credibliadd en todo loq ue dice y todo lo que hace.

si ps pierde esicsion?? eso e suna falacia, además no e snuevo, recuerdo la etapa de confliecot entre fliepismo y guerirmso que tb se decía, era muy habitual decir que guerristas cuando perdieran ivana meonta rparitod nuvo disitnto eso no sucdederá de nunguna de las maneres, pedor repite y doso repetimos que cuando tmeirnen mlas primarias h yqeidota rde lealtar al porytecot alq eu gane aceptarel rdo democráitoc

ninguno de nosotrs somso revouicioanrios irredente sque vmoas quemdnaod oches e suna flaacia y un ardid par amete rmiedo a los mkltiantes digo que tengna totsal rtnaqiulidad que una ve zque gane pedoir unirmoes al paritod y si ocurre loc tonrasior seamos leales a quien gane

aparato está con SD?? esperanza rebleiod militancia?? esa e lsa ulusion que est*amovoizando amiels demilitante sen psoe,e s que ha siceido algomuy grave,m el 1 oct s equitó a un sG par aahcer preisdente a rajoy,e s algo que ha llegado ahsta el tuetano de todo militantye socilaireta y esa traicion que s ecometio en aquel montno es evident eque hayuna rebeldia por paert edeml amitiancia de reponer loi que nunca debio sucede,r una aprte imp de las bases mayoritariamrnte crenq ue debe ser restitiuodo ps como sg, no solo las bases del psoe, todas las encuestas califican que deseo demiitantes ocilairas desean a ps y el seugndo amucha distnaica e a pl.

mocion de censura al duia dioguente, acuerod on podemos?? al dia siguientr eaobsuta trnaioaidad en el snetiod interno, presisnt esutnomicos los egiuran siendo ,a paritre del ida sigiueint elo quesi haremos es trata rhace roposcion firme al pp, consittuynewdo un psoie autonoimo donde las bases tned*rna que deciirr aspecot smuy imp del futuro del psoe como lsoa cuerdos postelectorales y hacer una oposicon firme al pp, nunca aporbarmeos ls pge del pp, entenmdmeos que el pp en su pol neoliberal con fromraicones ma*s cercanas idelogicamente a él