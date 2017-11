González (PNV) advierte al PP de que "no contempla" un acuerdo fiscal sin un pacto presupuestario en Álava

Reprocha a los populares que se "desmarquen" ahora de las reglas que ellos mismos habían fijado para negociar

El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha reprochado al PP que pretenda ahora "desmarcarse de las reglas de juego que él mismo había fijado", y ha advertido de que "no contempla" un acuerdo fiscal en el territorio alavés sin un pacto sobre los presupuestos forales de 2018.En todo caso, ha asegurado que no prevé que la posición del PP alavés pueda obstaculizar el acuerdo global en materia tributaria y sobre presupuestos autonómicos que ultiman el PNV y el PSE-EE con el Partido Popular para toda Euskadi.

Por ese motivo, ha lamentado que el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, desvincule ahora ambas cuestiones, cuando no se trata, "en absoluto", de cuestiones "diferentes". "Quieren cambiar las reglas del juego en mitad de la negociación", ha criticado.

"No contemplo un acuerdo fiscal en Álava si no hay un acuerdo presupuestario", ha advertido al PP. En una línea similar, ha asegurado que no "contempla" que la posición del PP alavés pueda obstaculizar el acuerdo fiscal y presupuestario del PNV y el PSE con el Partido Popular para el conjunto de Euskadi. "Lo único que contemplo es que el PP cumpla los planteamientos de negociación que el mismo hizo", ha indicado.