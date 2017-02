El abogado de Grau muestra su "satisfacción" y pide una reflexión sobre la "instrumentalización" de la justicia

Jesús Bonet, el abogado de Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, ha mostrado su "satisfacción personal y profesional" por la sentencia del caso Nóos que absuelve a su representado de los delitos de los que estaba acusado y ha pedido una reflexión sobre la "instrumentalización" de la justicia.

Bonet, que se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que todavía no se ha podido leer la resolución de la Audiencia de Baleares pero ha indicado que la primera sensación que tiene es la de "satisfacción".

Ha recordado que al término del juicio tenían la "convicción" de que "no había nada para una condena" y ha afirmado que Grau está "tranquilo" porque "por mucha confianza que uno pueda tener, hasta que no se resuelve, siempre hay inquietud".

Así mismo, Bonet ha pedido que la gente que ostenta cargos públicos "reflexione para no instrumentalizar la justicia en beneficio de fines partidistas", ha reclamado.

"Me da igual que lo use la derecha frente a la izquierda o al revés, porque así se quiebran vidas y una sentencia favorable no permite recuperarse en la mayoría de los casos", ha manifestado.