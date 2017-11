La Guardia Civil halló pruebas de AND de una acusada por el secuestro de Cordón en las cartas que envió el empresario

El fiscal mantiene petición de 37 años de prisión para los dos acusados y da total verosimilitud a la versión del 'grapo' Silva Sande

El fiscal también le cree cuando aseguró que Teijelo y él enterraron el cadáver del empresario en un monte cercano a Lyon, y ve normal que no haya podido localizar el lugar exacto por los años que han pasado y porque es una zona que Silva Sande no conocía y a la que no ha regresado.