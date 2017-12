La Guardia Civil acusa a Turull de prevaricación y desobediencia por presupuestar 2,2 millones para el voto exterior

El contrato no se desarrolló porque la adjudicataria renunció pero al final se gastaron medio millón de euros en TV3 y otros medios para el 1-O

La campaña se presupuesto en 2,29 millones de euros y se adjudicó a Focus Media bajo el lema "Civisme", si bien la empresa elegida finalmente se echó para atrás y el contrato no se desarrolló. No obstante, sí se insertaron anuncios en los diarios con el eslogan "¿Sí o no?" y se emitieron anuncios en TV3 en relación con el referéndum con un coste de más de medio millón de euros según concluye el Instituto Armado.