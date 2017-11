El etarra Gudiri se niega a declarar en el juicio por el asesinato a un policía en Irún en 1992

Los testigos, entre ellos el etarra Valentín Lasarte, destacan que no recuerdan con precisión los hechos porque han pasado 25 años

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha celebrado la primera sesión de la vista oral en la que han testificado dos condenados por su vinculación con la organización terrorista ETA y agentes de la Guardia Civil y de la Policía local y Nacional que no han podido ofrecer detalles ya que, según han dicho, no recuerdan con exactitud porque los hechos ocurrieron hacen 25 años.

"Han pasado muchos años, luego me desvinculé de la organización. He cumplido mi condena, he borrado el pasado", ha dicho Lasarte durante su comparecencia como testigo. Ha reconocido que conoció al acusado en en colegio y que era un miembro más de ETA pero que no recuerda quiénes más colaboraban con ellos.