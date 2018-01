Guijarro admite que "el Gobierno en su conjunto" está "cómodo" en el pacto con Podemos y ha "estabilizado" C-LM

Cree que la crisis de abril "dañó mucho la imagen" de los morados y avanza que no contemplarán su propuesta de Ley de Memoria Democrática

Por ello, no cree que pueda estar lista hasta después de verano, si bien ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que apoye su tramitación y reciba el visto bueno unánime de todo el Parlamento regional. "Será una ley de mucho calado y su implantación tiene que ser a medio plazo de manera progresiva, y la unanimidad sería lo deseable".

HABRÁ MÁS LEYES, PERO NO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Según ha dicho, el Gobierno "no tiene planteada" una ley "en ese formato". "Ellos tienen ese planteamiento pero no es uno de los proyectos de ley que hayamos planteado en 2018. El Gobierno no está trabajando en ese texto ni creemos que vayamos a hacerlo en el 2018", ha zanjado.