Hernando (PP) reclama a Arrimadas "que se crea" que ha ganado las elecciones y tome la iniciativa

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha insistido como otros dirigentes de su partido en exigir a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que "se crea" que ha ganado las elecciones autonómicas y tome la iniciativa porque "el escenario" político a su juicio "está abierto y en Cataluña tienen que cambiar muchas cosas".

Hernando ha asegurado que tras las elecciones generales de diciembre de 2015, Mariano Rajoy entabló contactos con partidos de la oposición para ver las posibilidades de formar gobierno porque había ganado las elecciones, pero no se presentó a la investidura al no sumar apoyos."No nos fuimos a casa y dijimos que eso no sumaba", ha apuntado.