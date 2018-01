Hernando (PP) tilda "de histriónico" que PSOE-A vea "un chantaje" de Montoro con la financiación autonómica y los PGE

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha tildado este jueves de "histriónico" que el PSOE vea "un chantaje" en la carta remitida por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, a las comunidades autónomas vinculando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la financiación autonómica.

"No es posible porque no es real. Hay un sistema que no aprobamos nosotros, que fue aprobado con el apoyo de PSOE y ERC y que en su día se justificó en que era el sistema que más beneficiaba a Cataluña y Andalucía. Por lo tanto, me sorprende que algunos digan que no les gusta este sistema y se consideren discriminados porque ¿cuándo mienten? ¿Ahora, antes, siempre?", ha concluido.