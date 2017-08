Hernando (PP) avisa a Sánchez que abrir la reforma constitucional sin el PP sería un error "gravísimo" como el Estatut

Insta al líder del PSOE a "mantener su palabra" y dejarse de "populismos" y de "ocurrencias" como la plurinacionalidad

"Es una insensatez", ha asegurado el dirigente 'popular' en una entrevista concedida a Europa Press, en la que subraya que ve "poco oportuno" iniciar la reforma de la Carta Magna, pero sobre todo "inviable" sin contar con el PP, porque la aprobación del texto requiere unas mayorías reforzadas en el Congreso que no se alcanzan sin el apoyo de este partido.

Hernando descalifica la propuesta de incluir la plurinacionalidad en la Constitución que ha lanzado Pedro Sánchez porque a su juicio España no es una nación de naciones. Asegura que se trata de una "aberración" jurídica y política, pero que además tampoco serviría para contentar al independentismo porque "quien quiere romper España no se va a saciar nunca con nada". "Los paños calientes desgraciadamente con algunos no valen", añade.