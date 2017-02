Hernando (PP) ve "chocante" que se "insista en cuestionar o vigilar" las decisiones de Fiscalía

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado "chocante" que algún partido político "insista en cuestionar o vigilar" las "decisiones" que adopta la Fiscalía General del Estado "u otro fiscales".

"Entiendo que se puede opinar sobre las decisiones pero no presionar, no pretender que cuando una decisión no te gusta se den explicaciones de por qué se ha producido", ha dicho en rueda de prensa en Almería.

Hernando ha remarcado que la Fiscalía funciona con "independencia del gobierno" y ha trasladado que espera "que también del parlamento" al tiempo que ha asegurado que la "controversia es algo del día a día y natural en un proceso judicial".

"Un proceso judicial tiene que ser respetado, no hay que estar siempre cuestionado la independencia porque, al fin y al cabo, generamos desconfianza. Entiendo que se puede opinar sobre las decisiones pero no presionar", ha insistido.

Con respecto a la polémica en torno al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha afirmado que, "desde hace tiempo hay obsesión por perseguirlo por parte de algún fiscal" y ha considerado que si los jueces "le han dicho 14 veces a un fiscal que no hay delito pues a lo mejor este está tomando unas decisiones con una percepción o interpretación del Código Penal que está más bien en su imaginación".

"Esta es mi opinión y sobre este asunto no tengo más que decir", ha señalado el portavoz de los 'populares', quien ha reiterado que las "discrepancias" entre órganos judiciales "es natural y normal como en todos los ámbitos de la vida".

Para Hernando, "entender actividades punibles en base a hechos que no han sucedido" es "mala praxis de la justicia" como lo es "abrir un proceso judicial contra alguien cuando no hay causa y como método prospectivo".

"Afortunadamente estamos en un estado de derecho, en un país democrático y hay códigos y unas conductas tipificadas como punibles para las que son necesarios unos requerimientos", ha concluido.