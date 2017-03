Hernando (PSOE) acusa a Iglesias de "hacer el gamberro" en el Congreso y a Cañamero de practicar "una especie de acoso"

El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha acusado este jueves a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, de "hacer el gamberro" en el Parlamento. Además, ha reprochado a uno de sus diputados, Diego Cañamero, haber practicado "una especie de acoso" al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, Hernando se ha referido así al catálogo de expresiones coloquiales y vulgares que utilizó Iglesias en el Hemiciclo para acusar al Gobierno de desoír los informes de los letrados.

A su modo de ver, fue algo "lamentable" y no es el camino que debe seguir alguien que aspira a ser presidente del Gobierno. Es más, cree que Iglesias quiere "hacer todos los días un show nuevo" para estar siempre "en el candelero" y que se hable de él "aunque sea mal".

Además, ha aprovechado para dejar claro que le pareció "lamentable" la actitud de Cañamero, que "se acercó a un ministro y le puso a un palmo de la cara dos fotografías, una especie de acoso dentro del propio Hemiciclo".

El diputado acudió al Pleno con sendas fotos del ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, condenado pero en libertad porque la sentencia no es firme, y el ex concejal de Podemos en Jaén Andrés Bódalo, en prisión por una agresión a un socialista, para denunciar una doble vara de medir de la Justicia.

Por todo ello, Hernando ha dicho que a él le gustaría que Podemos cambiase de actitud y acudiese al Parlamento a enfrentarse dialécticamente: "No se viene a hacer el gamberro".

Del mismo modo, cree que la decisión de Podemos de solidarizarse con los agresores de dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) dice mucho de cómo es este partido. Y ha destacado que la posición que él mismo había expresado en el Pleno sobre ETA recibió el aplauso de 250 diputados.

Por otro lado, Hernando, que insiste en mantenerse al margen del proceso de primarias en su partido, se ha mostrado convencido de que "en absoluto" puede darse un escenario de escisión. A su modo de ver, el "enfrentamiento de argumentos es normal en todo proceso electoral".