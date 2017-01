Hernando (PSOE) no sabía que Patxi López iba a anunciar su candidatura y asegura que se mantendrá al margen del proceso

No cree que nadie haya propuesto excluir de la votación a los militantes del PSC porque "no sería razonable"

El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha asegurado este martes que él no sabía que el ex lehendakari y expresidente del Congreso Patxi López iba a anunciar su candidatura para liderar el partido y, en todo caso, ha dejado claro que él no va a "participar activamente" ni a "inmiscuirse" en el proceso de elección del próximo líder.

Con todo, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha afirmado que López cuenta con su afecto y su respeto y que valora su "capacidad política", tras recordar que fue él quien negoció para que el exlehendakari fuera presidente del Congreso en la anterior legislatura.

Hernando no ha querido aventurar si el ex secretario general Pedro Sánchez se presentará también, y ha reconocido que no habla con él desde que le anunció que seguiría como portavoz parlamentario con la Gestora. Aunque le tiene "afecto y aprecio", ha reconocido que se han "alejado" por su decisión de permanecer en el puesto, posibilitar un Gobierno del PP y haber asumido "errores propios".

NO CREE QUE HAYA CINCO CANDIDATURAS

Hernando ha reconocido que si ha decidido no implicarse en el proceso de elección del nuevo líder es porque todo lo sucedido desde la dimisión de Sánchez ha sido "muy duro" para él. Según ha dicho, respetará las candidaturas de quienes consideren que tienen un proyecto para el PSOE y sólo se ha aventurado a decir que "cinco candidaturas no va a haber".

Tampoco ha opinado sobre si hay 'barones' socialistas que están abandonando ahora a Sánchez porque, ha puntualizado, desconoce si los que ahora están con López habían dado antes su apoyo al ex secretario general para que se presentase.

Por otro lado, ha admitido que a él no le parecería "razonable" que en las primarias para elegir nuevo secretario general del PSOE no pudiesen votar los militantes del PSC, y cree que nadie está planteando eso. "No he oído a nadie decir que no vayan a votar como han venido haciendo, no creo que nadie esté planteando en estos momentos eso, no me parecería razonable", ha dicho.

A su modo de ver, ambos partidos se necesitan mutuamente y su hermandad ha sido fundamental no sólo para los "éxitos del socialismo" sino para el vínculo entre Cataluña y el resto de España, y por eso está convencido de que la relación seguirá siendo "estrecha", aunque "en los términos en los que se decida" por parte de la comisión paritaria que la está analizando.

LOS SONDEOS, SÓLO "DE REOJO"

Aunque el PSOE no termina de remontar en los sondeos, Hernando cree que el partido debe mirarlos sólo "de reojo" porque sigue aún en un "momento complicado" y la recuperación llegará con el Congreso de junio y la nueva Ejecutiva que salga de él.

Ahora, ha opinado, el PSOE tiene que centrarse en hacer una buena labor de oposición para conseguir cosas positivas para los ciudadanos, a veces llegando a acuerdos con el Gobierno y otras acordando con la oposición "para sacarle al Gobierno cosas que no le gustan".

En este punto, ha subrayado que el diálogo va a ser fundamental esta legislatura y que es bueno que tengan una relación constante y fluida con el Gobierno y con el PP, porque hay cosas en las que van a estar de acuerdo. Es más ha dejado claro que no se arrepiente de haber cenado en alguna ocasión con su homólogo del PP, Rafael Hernando, porque los responsables parlamentarios tienen que poder hablar, y ha pedido "desterrar el sectarismo".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por último, en relación con la Conferencia de Presidentes que se celebra este martes en el Senado, ha tachado de "pésima noticia" que no estén los presidentes catalán y vasco, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, y ha recordado que hasta el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe acudía a la cita "hasta en los peores tiempos" de su plan independentista.

Hernando considera "una lástima y una irresponsabilidad" que no quieran estar en foro de diálogo entre gobiernos autonómicos, donde se van a discutir cosas concretas que afectan a sus comunidades, alegando que quieren una relación "exclusivamente bilateral" por el Gobierno de España. Por eso, espera que "se corrija en el futuro".