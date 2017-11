Hernando, tras las críticas de 'barones' del PP al cupo vasco: La gente habla por hablar y nosotros hablamos con cifras

Pide dejar de usar la financiación como "elemento de batalla" y avanza que pedirá que los presidentes autonómicos vayan al Congreso

Es más, ha indicado que después de tantos años el PIB del País Vasco no ha mejorado sino que ha ido a "menos", del 6,46% al 6,16%. Por eso, y en medio de este debate sobre los "agravios comparativos", ha pedido hacer un "esfuerzo" para consensuar un sistema que contente a todos y no "beneficie" solo a un territorio como, a su juicio, ocurrió con el sistema vigente que pactaron José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas.

"No he visto a ningún presidente decir 'estoy contento con lo que me dan'", ha enfatizado, para añadir que es necesario que dejen de utilizar el modelo de financiación como "un modelo de enfrentamiento de unas comunidades contra otras porque lo importante son las personas", no los "territorios" o las "hectáreas".