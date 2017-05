Herrera comparece el miércoles en las Cortes de CyL para informar sobre la 'trama eólica'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, comparecerá el miércoles 31 de mayo a las 10.30 horas ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para informar sobre la denominada 'Trama eólica', después de que en las últimas semanas Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra una veintena de personas que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid por el supuesto cobro de comisiones cifrado en más de 80 millones de euros.

Lo que ya ha quedado despejado es que el PP no se personará finalmente como acusación particular en la 'trama éolica', y ello a pesar de que inicialmente el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su formación estaba estudiando sumarse a la causa tras la negativa de la juez instructora de conceder a la Junta su personación como acusación particular y dejarle libre la vía de la acusación popular.