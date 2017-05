Herrera recrimina a la oposición que pretenda convertir la 'trama eólica' en un "juicio político" contra él y el PP

Lamenta que en ese "totum revolutum" quiera responsabilizarle hasta de la "muerte de Manolete"

De este modo, Herrera, en la réplica a la oposición en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, ha lamentado sus intervenciones, en especial la del socialista Javier Izquierdo, que ha pedido su dimisión, al considerar que las críticas realizadas no se corresponden con el contenido de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en la que tan sólo aparece como presunto implicado un exalto cargo de la Junta.

"Aquí se ha hablado de hasta tres consejeros...pero me pueden garantizar que en la querella se nombra a alguno? ¿dónde se habla del PP o de mi condición de presidente de este partido?", ha interpelado el presidente de la Junta a la oposición, a la que, en tono irónico, ha recordado que a los largo de los últimos dieciséis años le ha pedido insistentemente la dimisión tras culparle "hasta de la muerte de Manolete".

"Lo que me trae aquí es comparecer con motivo de las informaciones periodísticas y sobre la querella dirigida contra ese exalto cargo, pero no estoy aquí para colaborar en juicio político o juicio sumarísimo alguno", ha insistido el mandatario castellanoleonés.

Herrera también ha depositado su "confianza" en el que durante la época investigada era consejero de Economía, Tomás Villanueva, cuya comparecencia en 2015 en la Diputación Permanente de las Cortes ha dado por buena, y ha rechazado que los hechos investigados puedan entenderse como generalizados. "Cuando se rompe el eslabón en la administración no puede sostenerse que suponga una cadena de complicidades", ha concluido.

El aludido, sin embargo, insiste en que si las investigaciones confirmaran actuaciones delictivas de algún exalto responsable de la Junta ello no supone "arrastrar al resto" de funcionarios. "He reconocido que se trata de un caso de corrupción de personas, no de la Administración o institucional", indica Herrera, que ha replicado al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ya ha pedido disculpas por anticipado a los ciudadanos.