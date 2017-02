Herrera reconoce que no ha dedicado tiempo al partido y pide reflexión sobre la unión de presidencias de Junta y PP

El presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no ha desvelado si optará o no de nuevo a liderar el partido en la Comunidad de cara al próximo Congreso que se celebrará el 1 de abril, aunque sí ha reconocido que no ha dedicado el tiempo que "merece" a dirigir el PP, por lo que ha pedido a los líderes congregados en la Junta Directiva que reflexionen sobre la conveniencia de mantener la unión de las presidencias de la Junta y del PP.

Herrera ha aprovechado su intervención en este foro del partido para reconocer que ha dedicado "todo" su "tiempo y entusiasmo" a atender las tareas de Gobierno como presidente de la Junta y a dar cumplimiento a sus compromisos de investidura, tras lo que ha asegurado ser "plenamente consciente" de que no ha dado al partido "toda la atención y tiempo que merecen" y que "necesita y necesitará hasta 2019". El presidente del PP de Castilla y León ha insistido en que en 2019 no volverá a ser candidato a la Junta de Castilla y León aunque su compromiso "sí llega" hasta 2019. "No tengo derecho a bajar la guardia estos dos años dedicando todo mi tiempo y esfuerzo en las tareas de Gobierno", ha aseverado, tras lo que ha señalado que esta situación es algo que deben valorar quienes piensan "que hay que mantener unidas presidencia del gobierno y del partido".