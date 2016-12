Hervías dice que en C's "siempre" ha existido la crítica "desde la lealtad y el compromiso" con los valores del partido

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha expresado este miércoles que C's es un partido "con democracia interna" y, por tanto, "la discrepancia no es que tenga cabida, es que se hace", añadiendo que en la formación naranja "desde siempre ha existido esa crítica desde la lealtad y el compromiso con los valores del partido".

Al respecto, ha precisado que esa crítica es "buena y positiva", señalando que "nosotros la ejercemos internamente y es la forma de mejorar y seguir avanzando". Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, con motivo de la asamblea extraordinaria que celebra el partido en Málaga capital.

Sobre la asamblea, ha informado de que Ciudadanos ha iniciado su proceso congresual "que va a adaptar el partido a lo que hoy somos". En este sentido, ha señalado que los documentos actuales datan del 2011, "cuando C's era un partido de ámbito catalán con tres diputados autonómicos, siendo a día de hoy la cuarta fuerza nacional y la tercera fuerza municipal".

Así, ha expresado que, por tanto, "es el momento de que todos los afiliados, ejerciendo esa democracia interna y transparencia que tanto nos caracteriza en nuestro partido, decidan qué proyecto queremos y a dónde queremos ir".

"Ya se está debatiendo en las agrupaciones todos los documentos, presentando enmiendas, para decidir cuáles son los documentos finales", ha precisado.

LIDERAR GOBIERNOS

En cuanto al objetivo del partido, ha informado de que Ciudadanos busca, a partir de 2019, estar "liderando gobiernos y estar en ellos para, poco a poco, seguir transformando la sociedad".

Asimismo, Hervías ha destacado que C's es "el único partido de toda España donde el propio secretario de Organización se desplaza y se reúne con todos los afiliados y se hacen asambleas abiertas en las que la militancia puede preguntar, libremente sin ningún problema, cualquier duda o cuestión para ir mejorando nuestro partido".

Por otro lado, ha confirmado que, según se estableció en la última asamblea general del 5 de febrero, habrá un período de seis meses para poder renovar todas las juntas directivas, intentando desde la organización "dejar todo preparado" para, en un período de tres meses, tener todas las juntas directivas locales renovadas y, por tanto, todos los nuevos dirigentes locales ya elegidos.

RESPONSABILIDAD DE CIUDADANOS EN ANDALUCÍA

Por otro lado, Hervías ha avalado la "oposición responsable" que ejerce Ciudadanos en el Parlamento andaluz con ejemplos como la "histórica" supresión del impuesto de sucesiones o la negociación de los presupuestos para 2017, donde el grupo parlamentario ha asegurado conseguir incrementos en las partidas para reactivación económica, sanidad o educación.

Asimismo, ha destacado la labor de los alcaldes de Ciudadanos en la provincia, Juan Carlos Maldonado en Mijas y Mario Blancke en Alcaucín, para "llevar el cambio y la estabilidad a municipios que lo necesitaban".

En este sentido, también ha puesto en valor los pactos de investidura que la formación naranja tiene suscritos tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Diputación provincial.

Así, Hervías ha destacado la rebaja de impuestos por segundo año consecutivo "condicionada por Ciudadanos en la capital", además de proyectos como el Plan Especial del Monte Gibralfaro o la reforestación de parques periurbanos y las inversiones incluidas en los presupuestos provinciales para el proyecto del Cercanías al PTA, el Chare de Estepona o el fondo incondicionado para localidades en situación económica extrema.

PAPEL DE MÁLAGA

En cuanto al papel de la provincia de Málaga, ha destacado que desarrollará un papel "principal como el que está jugando". Al respecto, ha precisado que es "la provincia con más fuerza del partido en Andalucía con diferencia", considerando que "es evidente" que ese papel "va a verse reflejado en la nueva estructura territorial del partido".

Por último, en cuanto a la disolución en su momento de la agrupación de Marbella, ha defendido que "la realidad es que C's no se presentó porque la candidatura que propusieron no se consideraba que fuera una candidatura de éxito ni cohesionada", precisando que el partido decidió no presentarse en mayo de 2015 porque no veían "garantías de éxito".

No obstante, ha expresado que "sí es cierto que se ha visto en otros casos, no en el de Marbella, la afiliación masiva de gente con el mismo número de cuenta o correo electrónico para alternar nuestra estructura interna", explicando que la actuación del partido, en esos casos, ha sido "expulsar a esa gente".

Además, ha precisado que en Marbella "se está haciendo un buen trabajo", expresando "estar convencido" de que en 2019 "habrá una candidatura con garantías, fuerte y sólida que pueda competir de tú a tú con los principales partidos para hacernos con la Alcaldía".