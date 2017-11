Homs ve "insólito" que se diga ahora que la Generalitat no estaba preparada para la independencia

EUROPA PRESS

El ex portavoz del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs ha asegurado que le parece "insólito" que se diga que la Generalitat no estaba preparada para hacer efectiva la independencia, pero que también se le considerase al ex presidente Carles Puigdemont un "traidor" porque llegar a plantearse convocar elecciones autonómicas.

"Es insólito (y me quedo corto)", ha afirmado Homs en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. "Acusar a Puigdemont de traidor cuando planteó hacer elecciones para evitar el 155 y ahora decir que no estábamos preparados", afirma.

El antiguo portavoz parlamentario ha reaccionado así ante comentarios como los del portavoz de ERC, Sergi Sabriá, quien este lunes aseguró que la República catalana no se llegó a implementar porque "el país y el Govern no estaban preparados para hacer frente a un Estado autoritario y sin límites a la hora de aplicar la violencia".

También la ex consejera catalana Clara Ponsatí, que se encuentra en Bruselas junto al ex presidente Carles Puigdemont, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico no estaba "suficientemente preparado" para dar continuidad política "de forma sólida" al resultado del referéndum del 1 de octubre.