Homs no recurrirá la decisión del Supremo: "Me guardo toda la artillería para el juicio"

El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha anunciado este jueves que no recurrirá la decisión del Tribunal Supremo (TS) de querer juzgarlo por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014: "No presentaré recursos estériles. Me guardo toda la artillería para el juicio".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que este jueves el TS haya puesto fin a la instrucción de la causa a Homs, por la que se le imputan delitos de prevaricación y desobediencia, al entender que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho al desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional. Homs ha insistido en defender su papel en la organización de la consulta: "Aquello que hicimos lo hicimos en pleno conocimiento y en plena conciencia y lo volveríamos a hacer", y ha asegurado que este juicio no frenará la celebración de un referéndum de independencia en Catalunya para 2017. (HABRÁ AMPLIACIÓN)