Homs exime a Mas de responsabilidad y cree al tesorero de CDC antes que a los "delincuentes" del Palau

El portavoz del Partit Demócrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso, Francesc Homs, sostiene que el presidente de la antigua Convergència (CDC), Artur Mas, no tiene "ninguna responsabilidad" en la financiación del partido y mantiene su confianza en el tesorero del partido, Daniel Osácar, frente a las acusaciones de financiación ilegal lanzadas ante el juez por los exresponsables del Palau Félix Millet y Jordi Montull, a los que tacha de "delincuentes".

En declaraciones en el Congreso, Homs ha dicho que Artur Mas "seguro que no tuvo responsabilidad" en la financiación de Convergència, pues esa tarea estaba delegada en el tesorero, Daniel Osácar, y ha añadido que siempre les dijeron que "las cosas se han hecho bien".

"Yo he tenido muchas responsabilidades y no he visto nada del 3% --ha subrayado--. Hasta que no se me demuestre lo contrario, voy a seguir confiando en lo que se me ha dicho".

TAMBIÉN DIO CRÉDITO A PUJOL Y SE LLEVÓ UN DISGUSTO

El político independentista, procesado en el Tribunal Supremo por respaldar la consulta soberanista de 2014 cuando estaba en la Generalitat, ha dicho que siempre ha confiado en lo que le dicen los que conoce, y a veces es verdad y otras no, pero prefiere mantener esa confianza.

"En mi partido he visto situaciones de todo tipo --ha contado--. Me fié de los Pujol y luego tuve un disgusto inmenso; me fíe de Artur Mas y de Xavier Trias cuando decían que tenían cuentas en Suiza y luego se comprobó que era falso como un duro sevillano. He visto de todo y no por ello voy a dejar de tener confianza en la gente que ha tenido responsabilidad y que siempre nos han dicho que hizo las cosas bien".

En ese sentido, entre la palabra de Daniel Osácar y la de Millet y Montull, a quienes considera "delincuentes confesos", se fía más del tesorero de CDC. "Lo que no puede ser es que Millet y Montull, que han admitido haber saqueado el Palau, sean ahora los verdaderos titulares de la verdad", ha apostillado.

¿CREE MÁS A COSPEDAL QUE A BÁRCENAS?

Preguntado si, en consecuencia, cree más a María Dolores de Cospedal que a Luis Bárcenas cuando habla de la caja B del PP, el dirigente de la antigua Convergència ha contestado que no conoce a ninguno de los dirigentes del PP. "A Millet tampoco, pero a Osácar sí", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que "uno tiene que confiar en aquello que le dicen porque todo esto no genera una buena sensación ni un clima adecuado", y ha abogado por que se conozca toda la verdad.

También ha querido dejar claro, en relación con la supuestos sobornos a cambio de obras, que "no puede haber comisiones por adjudicaciones de obra pública si no se demuestra que esa adjudicación ha sido condicionada por estas comisiones".