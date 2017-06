El ex fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ha decidido dejar de actuar como abogado defensor del empresario Bartolomeu Cursach, investigado en un caso de presunta corrupción, después de que el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) se lo haya recomendado "por prudencia".

En su contestación, el Icaib informa al ex fiscal de que como no disponen de toda la información, no poseen "razones objetivas" para saber "si se produce o no incompatibilidad".