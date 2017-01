Iceta prosigue este jueves con Fernández Vara su ronda de contactos con barones del PSOE

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se reunirá este jueves en Extremadura con el presidente de la comunidad, el socialista Guillermo Fernández Vara, dentro de su ronda de contactos con los barones del PSOE.

En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, ha detallado que abordará con Fernández Vara la situación política catalana: "Quiero que conozca de primera mano cómo vemos las cosas y que podamos compartir problemas y angustias en búsqueda de soluciones conjuntas".

También prevé reunirse con otros líderes socialistas en Badajoz y Mérida, así como con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.

En la ronda de contactos que inició tras ser reelegido líder del PSC en noviembre, Iceta ya se ha reunido con la presidenta andaluza, Susana Díaz; la balear, Francina Armengol, y el valenciano, Ximo Puig.

Uno de los temas que ha abordado con todos ellos y que también analizará con Fernández Vara es la defensa por parte del PSC de una financiación que cumpla con el principio de ordinalidad, aunque admite que no es compartido por todos los líderes socialistas.

"Creemos que permite que el sistema sea más justo, solidario y equitativo, y seguiremos defendiendo este principio", lamentando que no lo haya hecho también el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando tuvo la oportunidad en la Conferencia de Presidentes autonómicos del martes, a la que no acudió.

Iceta comprende que algunos barones socialistas no defiendan públicamente este principio porque consideran que no conviene a sus comunidades: "No se les puede pedir que hagan bandera de él".

Sí ha subrayado este principio lo comparten tanto Francina Armengol como Ximo Puig, y confía en poder unir esfuerzos con ellos para defenderlo.

Mediante su relación con el PSOE y con el resto de líderes socialistas, Iceta se ha comprometido a pedir que la próxima financiación cumpla tres requisitos: principio de ordinalidad, equilibrio vertical --reparto justo entre todos los niveles de administración-- y un consorcio tributario integrado para facilitar el acceso de los ciudadanos y la transparencia.