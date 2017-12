Iceta: "JuntsxCat y ERC bailarán al ritmo que marque la CUP y hay ritmos que asustan"

Avisa de que los 'comuns' van siempre "al mismo hoyo, el del independentismo"

Iceta ha acusado a los independentistas de engañar a los catalanes y provocar inestabilidad, miedo e inseguridad: "Necesitamos un presidente que no dé miedo a las empresas, y yo me ofrezco para eso".

Y ha pedido que no vuelvan a gobernar los independentistas: "La ruina de Cataluña será total y completa, y votar a Puigdemont y Junqueras es hacer que mande la CUP: no merecen seguir gobernando. No les dejemos que arruinen nuestro país".

Sobre la mejora de la financiación, ha destacado que solo la puede garantizar el PSC porque los independentistas han renunciado a ella y porque Cs y el PP no quieren hacerlo: "Si la financiación quieres mejorar, a Miquel Iceta has de votar".

También ha acusado a Cs y PP de no tener proyecto propio ante el independentismo más allá del 'no' a todo: "El 'no' no es suficiente. Hay que tener un proyecto diferente y mejor, más autogobierno, mejor financiación y contribuir a la transformación federal de España".