Iceta (PSC) no se cree a Rovira (ERC) cuando dice que el Gobierno amenazó con muertos

Ve "síntomas alucinatorios" en que el PDeCAT pida que Puigdemont sea presidente aunque no sea el más votado

El primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmado este viernes que no se cree las afirmaciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien en una entrevista ha asegurado que el Gobierno amenazó al Govern de la Generalitat cesado con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

"No me lo creo. A los que nos decían que todo estaba preparado, que estaban preparadas las estructuras de Estado y el reconocimiento internacional por parte de otros países, que las empresas y los bancos no se marcharían, no nos los podemos creer", ha afirmado en Lleida, durante la presentación de la candidatura de su partido que en la provincia encabeza Òscar Ordeig.