Iceta (PSC) pide celeridad para constituir una España federal

Cree que Rajoy "tiene razón" al impedir el referéndum pero critica que no presente alternativas

"Podría ahorrar lo que hoy parece imposible, que es que nos ahorremos el choque institucional cuando el Govern de la Generalitat convoque un referéndum para el que no tiene competencias" y el Gobierno central lo intente impedir, ha asegurado en una entrevista del 324 recogida por Europa Press.

Si se llega a producir esta consulta, ha instado a los concejales y alcaldes del PSC a cumplir la ley y a no "colaborar en una iniciativa ilegal", y ha avisado de que si alguno no respeta la directriz del partido será probablemente sancionado, pero no por el PSC sino por la justicia, al haber colaborado con una ilegalidad, ha planteado.