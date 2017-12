Iceta (PSC) pide "revisar toda la comilona" de la acción exterior que montó el independentismo

Para reforzar a Cataluña en la UE cuenta con Solana, Gallach, Duran, Guardans y Gasòliba

"Hay que revisar toda la comilona que se han montado --los independentistas--, porque no todas las presencias --delegaciones del Govern-- que se han decidido tienen sentido", ha dicho en un acto sobre políticas europeas en la sede del PSC de Barcelona, en el que también ha participado el exministro socialista Josep Borrell, el eurodiputado socialista Javi López y el candidato por Barcelona Ferran Pedret.

"Que el Estado, con una presencia exterior potente, trabaje también para los intereses de Catalunya. Queremos cooperar con España porque no entendemos la presencia en el exterior como un terreno de competencia", ha dicho.

Así, no tendrá "ningún problema en ir al Gobierno y pedirle ayuda" en materia de acción exterior, y también desplegará la ley catalana de acción exterior y relaciones con la UE, actualmente afectada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que se han cerrado las delegaciones del Govern.

Una de las primeras cosas que hará si es presidente será llamar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para decirle: "No sufras, no te pensamos llevar 'manis', pero sí queremos empezar a decirte cómo van las cosas y ver posibilidades concretas de colaboración".

Ha aprovechado el acto europeísta para reivindicar que "Europa debe decir 'no', 'no' y 'no" al reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén que han hecho los Estados Unidos.