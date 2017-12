Iceta (PSC) se compromete ante empresarios a "evitar el desastre económico"

"El independentismo necesita más tiempo para digerir el fracaso de su operación política"

"No se trata de hacer un pacto para contentar a los independentistas, sino para convencer a una amplia mayoría" de catalanes de que no necesitan a independencia para que haya un proyecto de España interesante y beneficioso, ha añadido.

Se ha comprometido a no hacer promesas que no podrá cumplir, y ha citado la promesa de la alcaldesa Ada Colau de mejorar la situación de la vivienda y bajar el precio: "Ya se ha visto que no se cumplirá. Es el problema de prometer lo que no se puede cumplir".