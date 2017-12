Iceta (PSC) aspira a ser investido con los votos de Cs, PP y 'comuns'

Avisa de que repetir elecciones sería prolongar el 155: "Espero que todo el mundo lo tenga presente"

Iceta quiere gobernar desde el centroizquierda catalanista y por eso llama a concentrar el voto de todos los catalanes no independentistas "que quieren que vuelva el sentido común y no quieren el giro a la derecha" que supondría Cs.

De hecho, al preguntársele si investiría a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha dicho que no porque considera que no encarna la transversalidad y el espíritu reconciliador que necesita el nuevo Govern.

"No creo en una investidura acordada entre PP, Cs y el PSC porque los números no dan y porque no responde a la transversalidad del país", ha sentenciado.