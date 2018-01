Iceta dice que el PSC no acudiría a una investidura telemática y la impugnaría en el TC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este viernes que su partido no asistiría a una investidura telemática y que, en caso de producirse, la impugnaría ante el Tribunal Constitucional (TC).

Iceta está convencido de que no es viable una investidura de este tipo y por ello el PSC no participaría en eso: "Ya no hablamos solo del discurso de investidura, sino el debate posterior" que el candidato debe abordar con el resto de partidos.