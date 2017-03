Iceta pide al Parlament que no se salte las reglas y avisa: responderá "con todos los instrumentos de la legalidad"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este martes al Parlamento de Cataluña que "no se salte ninguna regla" y le ha avisado de que pretender cambiar su reglamento para aprobar las leyes de ruptura "de tapadillo" es "indigno" e "insoportable". Por su parte, ha recalcado que los socialistas van a "trabajar" para que esto no suceda "con todos los instrumentos de la legalidad".

Así lo ha asegurado el líder de los socialistas catalanes en una rueda de prensa en Ferraz junto al presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, después de firmar ambos el acuerdo con el que los dos partidos han puesto fin a su crisis política.

Tanto Iceta como Fernández han defendido que existen instrumentos para responder al desafío soberanista. De hecho, el primer secretario del PSC ha garantizado que su partido se presentará "a la puerta del Tribunal Constitucional" si la Generalitat "se empeña en mantener la disposición adicional 31 de la ley de presupuestos", en la que incluye una partida para financiar el referéndum que quiere llevar a cabo y que no puede hacer.

"Ya no es el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el abogado o el fiscal general del Estado, sino el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, el que dice que la Generalitat no puede organizar un referéndum", ha remachado.

Por eso, ha instado al Govern y al Parlament a atenerse a la legalidad y ha criticado la decisión de la Mesa de la cámara catalana de admitir a trámite la petición de JxSí de una ponencia conjunta para abordar una reforma del reglamento que agilice la tramitación de leyes, especialmente las de la 'desconexión'.

Iceta ha cargado contra esta pretensión de cambiar el reglamento para aprobar "de tapadillo, con nocturnidad y por la puerta de atrás" la ley que dicen que es "más importante en 300 siglos". "Es indigno para los que lo proponen e insoportable para los que se nos va a imponer", ha remachado.

Mientras tanto, el presidente de la Gestora ha defendido que hay que buscar acuerdos políticos para resolver esta crisis, pero ha hecho hincapié también en que el Estado tiene herramientas impedir que se incumplan las reglas.

Fernández ha expuesto así que el reto de los independentistas con su proyecto de secesión tiene "dos componentes, uno político y uno jurídico". "Desde el punto de vista político, el Gobierno debe intentar llegar a acuerdos políticos, en la medida de lo posible, que preserven la unidad del Estado y que solucionen los problemas de Cataluña, pero desde el punto de vista jurídico lo que se ha saltado es la ley y el Estado tiene una serie de mecanismos para evitar que se vulneren las leyes".

"EL PSOE HABLA CON EL GOBIERNO LO INDISPENSABLE"

En este sentido, ha explicado que los socialistas están "en sintonía con la negociación y en absoluta discrepancia con que se haya sobrepasado el marco legal", como está ocurriendo en Cataluña.

Pero no ha querido confirmar si ha hablado recientemente con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Según ha dicho, el PSOE, y él, habla "con el Gobierno lo indispensable" y, ha dejado a interpretaciones lo que puede ser "prioritario". "En este caso, el asunto es de legalidad, que está siendo vulnerada en Cataluña", ha remachado.

Eso sí, no ha querido hacer "planteamientos de futuro" sobre lo que debe hacer el Gobierno con sus posibles instrumentos y, preguntado por la aplicación del articulo 155 de la Constitución, ha explicado que el Estado tiene "una serie de mecanismos jurídicos que son la propia autodefensa del Estado de derecho, para evitar la ilegalidad".

"Pero yo no voy a hacer ahora ningún plantemiento previo a lo que pueda hacer el Gobierno, que ni me lo ha dicho, ni me lo ha comunicado, ni por tanto debo hacer ninguna valoración", ha insistido.