Iceta: "Solo los que quieren de verdad a la Constitución quieren reformarla"

"Os pido que el 21-D acabemos con el miedo y lo cambiemos por la esperanza"

Lo ha afirmado durante un mitin en el Teatre Can Palots de Canovelles ante más de 500 personas junto al alcalde, Emiliano Cordero, y los candidatos socialistas Beatriz Silva y Jordi Terrades, coincidiendo con el Día de la Constitución.

En 1978 no se incluyó en la Carta Magna la definición de las comunidades autónomas, sino que se planteó, ha añadido: "Entonces teníamos una aspiración y se fue construyendo, y ahora ha llegado el momento de encarar los retos del futuro".

"Hablamos de financiación porque nuestra prioridad son las personas y las políticas sociales", y ha añadido que el PSC es el único partido que pide una mejor financiación ya que, según Iceta, los independentistas han renunciado a eso y Cs y PP no quieren hacerlo.

"La política no puede meter miedo. Os pido que el 21-D acabemos con el miedo y lo cambiemos por la esperanza", ha clamado el líder socialista.

También ha apelado a una Cataluña de todos en la que no se divida a la gente por origen o ideología: "Esta es vuestra casa y el futuro lo vamos a construir juntos".

"¿Cuál es la vía Iceta? Ni romper ni quedarse. Quiero buscar un terreno amplio en el que quepamos todos y tender la mano", siempre con la verdad por delante aunque no guste, ha defendido.

También ha reivindicado el "enriquecimiento" que supone que Cataluña tenga gente de múltiples procedencias y orígenes, y ha llamado a no dividir ni enfrentar, sino a restaurar los puentes derribados en los últimos años.

Jordi Terrades ha dicho que las elecciones del 21-D son importantísimas para "salir del bucle entre independentistas e inmovilistas: Cataluña no puede quedar atrapada por los nacionalismos excluyentes".

"No podemos repetir los problemas provocados por Junqueras y Puigdemont, pero la solución no pasa por el 'no' a todos como dicen Albiol y Arrimadas", sino por la fórmula del PSC de unidad y reconciliación, ha reivindicado el hasta ahora diputado en el Parlament.