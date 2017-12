Iceta alerta: si gana el independentismo "la ruina será total" y volverá a mandar la CUP

"Para votar a Miquel Iceta no hace falta ser socialista, sino tener un poco de 'seny"

A su juicio, ha llegado el momento de cambiar de rumbo y dar estabilidad y tranquilidad, y se ha ofrecido a liderar este proceso y a evitar "cuatro años más hablando del 155 o de la crónica judicial porque este país no se lo merece".

"Para votar a Miquel Iceta no hace falta ser socialista, sino tener un poco de 'seny", ya que se trata de la opción más transversal y la que garantiza el cambio tranquilo que necesita Catalunya, ha reivindicado, y ha dicho que es posible que el PSC pueda ganar las elecciones tanto en votos como en escaños.

"No dejemos que arruinen nuestro país, ya nos han dejado al borde del precipicio y ahora quieren que demos un paso más al frente, basta", ha clamado Iceta, que ha reivindicado que contra esto no vale simplemente en decir 'no' a todo como hacen Cs y el PP.