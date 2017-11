Iceta califica de "equivocación" la decisión del Gobierno de devolver las obras de Sijena

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha calificado este miércoles de "equivocación" la decisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, de ordenar la devolución de las 44 piezas al Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca).

En una atención a los medios después de reunirse con empresarios en la Cámara de Comercio de Sabadell, Iceta ha señalado que no comparte la medida del Gobierno del Estado "cuando todavía no ha acabado el proceso judicial" y ha recordado que la Generalitat no hizo las cosas bien en su momento y se ha acabado judicializando, un aspecto, como ha destacado, que priva de encontrar soluciones.