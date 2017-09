Iceta pide a los ciudadanos que no participen en el referéndum del 1-O porque equivaldría a "banalizar" la democracia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que no participará en el referéndum independentista del próximo 1 de octubre y le ha pedido a los catalanes que sigan su ejemplo porque, a su juicio, tomar parte en la votación sería "lo peor que le puede pasar a la democracia", es decir, "que se banalicen sus procedimientos" y "se tomen simulacros por realidades".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha tachado de "un poco chusco" el comportamiento de Podemos al decir que va a participar, pero no qué va a votar. "Si un partido no sabe si a Cataluña le conviene o no separarse de España, es que no sabe mucho", ha incidido.