Iceta: "No podremos mirar como hacíamos hasta ahora" a los 'comuns'

El primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, ha lamentado que las bases de BComú hayan optado por romper el pacto de gobierno con el PSC en Barcelona, y ha advertido: "No podremos mirar como hacíamos hasta ahora a la gente de los 'comuns".

El PSC seguía en el Gobierno de la alcaldesa, Ada Colau , porque confiaba en el ejecutivo y en quienes suscribieron el pacto, que dejaba fuera las cuestiones que no estuvieran relacionadas con Barcelona : "Ni con esto ha sido de fiar la dirección de los ' comuns ", ha aseverado preguntado por los medios en un acto para fotografiarse con los miembros de la candidatura de la provincia de Barcelona.

Ha lamentado que Colau no haya expresado durante la consulta a las bases su opinión sobre si se debía mantener o no el pacto: "Se ha querido esconder y esconder su opinión, y dirá tal vez que la decisión la han tomado otros. Esto demuestra que puede ser la alcaldesa, pero no es la líder que Barcelona necesita".