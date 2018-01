Iceta descarta un pacto para que Puigdemont vuelva, dice que "no pasará", pero insiste en indultos para cerrar heridas

Rechaza apoyar un candidato independentista pero podría votar con ERC cuestiones sociales y ve "estupenda" la reunión Pascal-Rubalcaba

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado que el expresidente de la Generalitat y diputado electo de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pueda llegar a un acuerdo para volver a España: "No pasará".

"La decisión es estrictamente de un juez", con el que no se pueden llegar a pactos políticos, ha planteado este viernes en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha insistido en la negativa del PSC a que Puigdemont pueda ser investido y también a que delegue su voto en el pleno.

Iceta ha rechazado apoyar a un candidato independentista que no sea Puigdemont pero ve posible llegar a acuerdos con ERC en cuestiones sociales: "Una cosa es no participar de la investidura y otra no estar dispuesto a colaborar en otras cuestiones".