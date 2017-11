Iceta se erige ante empresarios como garante de la "estabilidad"

Exhibe su lista transversal y ofrece su catalanismo moderado: "Espero merecer su apoyo"

"No me atrevo a decir que mi Govern será 'business friendly', la autoría es de Artur Mas, pero para mi, lo mas importante es acercarnos a la plena ocupación", lograr que los jóvenes no tengan que emigrar, aprovechar el potencial de Cataluña para hacerla más prospera, y recuperar un clima de confianza y reputación, ha destacado el líder socialista.