Iceta reitera que pediría indultar a los dirigentes soberanistas si les condenan

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha reafirmado la noche de este miércoles su petición de indulto para los dirigentes soberanistas perseguidos por la justicia en caso de ser condenados y ser elegido él presidente del Govern.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Iceta ha dicho: "Yo si soy presidente de la Generalitat, precisamente porque hablo de reconciliación y me lo creo de verdad, tomaré todas las medidas que me parezcan adecuadas para coser heridas", aunque ha añadido que no le gusta hablar de este asunto porque es dar por hecho que habrá sentencias condenatorias.