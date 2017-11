Iceta no investirá a "Junqueras ni Puigdemont" y pide que el 155 acabe el 22-D

Descarta compartir programa con Albiol: "Su propuesta copia a los independentistas"

Iceta ha ironizado con que Cs ya se puede ir buscando otro argumento para intentar atacar al PSC porque tiene muy claro que no va a hacer presidente "ni a Junqueras ni a Puigdemont: Ya hemos tenido suficiente".

El PSC no pactará ni con ERC ni con el PDeCAT, pero tampoco con los 'comuns' "si quieren un referéndum sobre la independencia como ahora: teníamos un acuerdo en Barcelona y lo han roto".

"(Los 'comuns') dijeron que todo dependería de lo que el PSC votara en el Senado. Ahí lo dejo", teniendo en cuenta que el único senador del PSC, el expresidente José Montilla, no participó en la votación.

Ha dicho que solo pactará tras los comicios con partidos que quieran buscar grandes acuerdos y no quieran romper con el resto de España ni ahondar en la fractura socioeconómica, algo que considera que no hacen ni Junqueras ni Puigdemont.

NO QUIERE "POLÍTICAS DE FRENTES"

"Haré un gobierno con todos los que quieran hacer una solución acordada, no creo en las políticas de frentes", ha dicho al preguntársele por la propuesta del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, de hacer un frente PP-Cs-PSC contra la independencia y compartir puntos de sus programas electorales.

"Creo que con su propuesta --de Albiol-- ha copiado a los independentistas, me suena eso de compartir puntos del programa", ha bromeado Iceta en alusión a las candidaturas soberanistas, y ha añadido que es muy importante poder leer los programas de los partidos y que no ha visto aun el de ningún otro partido porque, a diferencia del PSC, no los han aprobado.